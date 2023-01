I 101 anni di “Gigetta”

GLI AUGURI alla civitanovese Adelina Baldassarri che festeggia oggi il compleanno con la famiglia a Macerata

Adelina Baldassarri, detta Gigetta, compie 101 anni. La nonnina nata a Civitanova il 20 gennaio 1922, oggi ha spento le candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. Dopo aver vissuto quasi tutta la sua vita in riva all’Adriatico, a parte una parentesi lavorativa in Svizzera (prima in una ditta di cioccolato e di orologi), da qualche anno si è trasferita a Macerata insieme alla figlia, in zona Pace. Un altro grande e importante traguardo per “Gigetta”, che per diverso tempo ha aiutato degli amici in un ristorante, come cuoca.