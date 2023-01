RIPE SAN GINESIO - La consegna alla presenza del sindaco Paolo Teodori

Due defibrillatori portatili di ultima generazione sono stati acquistati dalla sezione Avis di Ripe San Ginesio e generosamente donati alla cittadinanza. «Una iniziativa di grande valore perché, in caso di urgenza, l’uso immediato degli strumenti permetterà di salvare vite umane».

Uno dei due defibrillatori è stato donato al plesso scolastico comunale, comprendente l’asilo nido “Titti”, la scuola dell’infanzia “Rodari” e la scuola primaria “Don Milani”. L’altro è collocato in piazza Vittorio Emanuele II, in coincidenza del loggiato della sede municipale, in modo da garantirne una facile accessibilità. La consegna dei defibrillatori al plesso scolastico è avvenuta alla presenza del sindaco di Ripe San Ginesio Paolo Teodori, del presidente della sezione Avis locale Matteo Servili e del segretario Alberto Contigiani, delle insegnati Franca Trobbiani, Daniela Ribichini, Debora Mucci e del collaboratore scolastico Renato Guglielmi.

Il personale della scuola ritiene «tale dono un privilegio sia per la sua vitale utilità che per essere una dotazione, purtroppo, ancora non diffusa nelle strutture scolastiche. Gli insegnanti e i collaboratori ringraziano di cuore l’Avis per la consueta e generosa vicinanza».

«Portiamo a concretezza un’idea maturata da tempo, in linea con lo scopo sociale dell’Avis – dice il segretario Contigiani – La solidarietà verso il prossimo e la diffusione della cultura del dono, con particolare riguardo alla donazione di sangue e plasma, sono alla base degli intenti della nostra Associazione. Grazie alla donazione ogni giorno può essere salvata la vita di molte persone».

«Il mese scorso abbiamo pensato ad un diverso modo di aiutare – continua il presidente Servili -, donando due defibrillatori portatili di ultima generazione che, specie in un piccolo centro, possono garantire sicurezza e tempestività di intervento».

Soddisfatto anche il sindaco Paolo Teodori, che sottolinea come quelli donati vadano ad aggiungersi ad altri due defibrillatori recentemente acquistati dall’amministrazione comunale. «L’iniziativa dell’Avis – dice il sindaco – dimostra ancora una volta l’importanza sociale che assume l’associazionismo nei piccoli comuni. Il volontariato a Ripe San Ginesio è presente e forte, spesso, come in questa occasione, promotore di iniziative importanti per la sicurezza di tutti i cittadini. Ad oggi sul nostro territorio sono complessivamente presenti quattro defibrillatori, di cui due a disposizione della cittadinanza h24. Una grande risorsa per la collettività, garanzia di maggiore sicurezza».