MACERATA - Si potenzia e ammoderna il parco mezzi del Comune. Questa mattina la consegna dei mezzi agli operai

Potenziato e ammodernato il parco mezzi in dotazione alle Unità operative Verde e arredo urbano, Mobilità e sicurezza urbana e Attrezzature mobilità, energia e pubblica illuminazione del Comune di Macerata. Questa mattina, infatti, sono stati consegnati agli operai che quotidianamente svolgono il proprio servizio nelle diverse aree di competenza, tre nuovi Porter Piaggio, con motore Long Range.

«I nuovi mezzi garantiscono una guida sicura e allo stesso tempo efficiente – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici e alla Sicurezza Andrea Marchiori e Paolo Renna –. L’acquisto rappresenta un punto di partenza per avere dei mezzi più moderni., l’inizio di un cammino di ammodernamernto del parco mezzi che intendiamo proseguire nei prossimi anni. I tre track city, infatti, con motorizzazioni esclusivamente eco friendly sono in grado di ridurre l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla qualità dell’aria della città, e serviranno per svolgere le attività che vengono espletate nella quotidianità a servizio di tutta la comunità maceratese. Così come da programma, l’Amministrazione comunale lavora a favore della tutela dell’ambiente, del risparmio e dell’efficientamento. In questo modo riduciamo le spese dell’ente per il carburante – concludono gli assessori Marchiori e Renna – e allo stesso tempo rafforziamo la mobilità sostenibile e la sicurezza dei lavoratori».

Con i tre nuovi Porter il parco mezzi del settore manutenzioni raggiunge quota 21.