MACERATA - L'incidente questa mattina lungo la Potentina, alla periferia del quartiere Pace. In due al pronto soccorso, fra cui una bambina, necessario anche l'intervento dell'eliambulanza

Schianto sulla provinciale Potentina, auto con cinque persone a bordo finisce in una scarpata: tre feriti fra cui una bambina, la più grave è una donna trasportata a Torrette dall’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 alla periferia del quartiere Pace a Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale il conducente della vettura, una Fiat Punto con a bordo cinque persone, ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva, con il veicolo che è finito contro il guardrail e poi in una scarpata sotto la strada. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza intervenuti sul posto hanno subito prestato le prime cure del caso agli occupanti dell’auto e allertato l’eliambulanza, atterrata in un campo vicino al luogo dello schianto, predisponendo il trasferimento di una donna all’ospedale di Ancona.

In due sono stati trasportati dall’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, tra cui una bambina ferita in modo lieve ad una caviglia. Entrambi verranno sottoposti ad accertamenti, le loro condizioni non destano preoccupazione. Due le persone per cui le cure dei medici non si sono rese necessarie. Sul posto anche i vigili del fuoco.

(Servizio in aggiornamento)