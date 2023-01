MACERATA - Allievi e allieve di biennio e triennio si sono resi disponibili, sotto la guida dei loro insegnanti, ad accompagnare giovani studenti di terza media della provincia

Si sono aperte le porte al “Galilei” sabato 17 dicembre e domenica 15 gennaio: sorridenti e preparati allievi di biennio e triennio si sono resi disponibili, sotto la guida dei loro insegnanti, ad accompagnare giovani studenti di terza media della provincia di Macerata che, insieme ai genitori, si sono presentati, con le loro curiosità e tutto l’interesse per un futuro scolastico di soddisfazione, nei locali scolastici di via Manzoni 95.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini, accogliente e propositiva come di consueto, con le docenti di Matematica e Fisica del progetto “Scuola aperta”, ma anche insieme a numerosi altri insegnanti di ciascuno degli indirizzi e delle curvature degli studi liceali, hanno coordinato gli studenti in erba in un percorso di scoperta delle peculiarità del Liceo scientifico odierno, che, nonostante stia per compiere 100 anni, esprime straordinaria vitalità e sa conquistare l’attenzione dei discenti.

In attesa di completare con sabato 21 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, la terza giornata di accoglienza di coloro che si iscriveranno al Liceo per l’anno scolastico 2023/2024, lunedì 16 si è avviato anche il progetto “Un giorno al liceo”, sempre riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie, che si avvalgono dell’opportunità di sperimentare la frequenza delle lezioni mattutine al Liceo per un’intera giornata.

Numerosi studenti di diverse scuole secondarie di I grado, sia di Macerata che dei paesi limitrofi, suddivisi in gruppi di 12/13 ragazzi per ogni mattinata, sono stati inseriti o in una classe prima o in una classe seconda delle due sedi del “Galilei” ed hanno affrontato attività di laboratorio di Fisica, Scienze e Matematica. Ciascuno studente riceve, al termine della mattinata, un attestato di partecipazione. L’ esperienza “Un giorno al liceo”, viste le numerosissime richieste pervenute, si protrarrà almeno per una settimana.

La dirigente scolastica e lo staff del “Galilei” ringraziano quanti sono già intervenuti a Scuola aperta, gli “studenti per un giorno” e tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno questo Istituto, che può vantare, secondo la più recente indagine nazionale Eduscopio 2022, il primo posto per l’indirizzo Scienze Applicate ed il secondo posto per l’indirizzo Ordinamento, secondo la comparazione di Licei scientifici compresi in un raggio di 20 chilometri.

