MACERATA - Il bilancio dell'attività di tutela ambientale della polizia locale: 39 gli interventi per disturbo della quiete pubblica, 190 i padroni di cani controllati, tre le multe per violazione delle norme su pulizia e decoro. Utilizzati anche droni e videocamere. La soddisfazione dell'assessore Renna e del comandante Doria. Lunedì gli agenti festeggeranno il patrono San Sebastiano

Riscontrate 120 violazioni in materia di conferimento rifiuti, 34 gli interventi per disturbo della quiete pubblica, 190 i controlli sulla conduzione dei cani. E’ solo una parte del bilancio dell’attività di tutela ambientale messa in campo dalla polizia locale di Macerata 2022. L’Unità operativa è composta da due vice ispettori e un agente, coordinati dal responsabile Fabrizio Calamita. L’anno scorso sono stati effettuati 70 sopralluoghi che hanno fatto seguito alle richieste di accertamenti vari, 120 invece sono state le violazioni appurate in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo dei microchip.

L’attività di tutela ambientale ha riguardato anche i controlli dell’inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica con 34 controlli, il rinvenimento di cinque veicoli in stato di abbandono o rubati, 7 gli interventi effettuati per inconvenienti igienico sanitari ed ecologici, 65 i controlli edilizi anche di rilevanza penale, 50 le autorizzazioni e i pareri rilasciati in materia di pubblicità. Il bilancio parla anche di 3 verbali sulla pulizia e decoro del territorio, 4 di accertamento di violazioni sulla detenzione del cane mentre 190 sono stati i controlli dei detentori sulla conduzione del cane. E ancora, 6 le violazioni in materia di pubblicità, una richiesta di accesso agli atti, 25 i sopralluoghi effettuati, anche con l’ausilio di un drone, a seguito di esposti, 15 i controlli per il rispetto dell’ordinanza per l’utilizzo dell’acqua potabile, 39 i posizionamenti di videocamera per il controllo dell’abbandono dei rifiuti, 14 i sopralluoghi effettuati congiuntamente con altri servizi del Comune o di altri enti e infine 6 le pratiche riguardanti i condomini per problematiche riconducibili a esposti.

«Si tratta di un settore importante quanto delicato quello della tutela ambientale – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – e l’attività che viene svolta dagli agenti della Polizia locale che ringrazio per la loro professionalità, è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, materie che stanno a cuore all’Amministrazione comunale, in particolare quella rivolta alla salvaguardia del territorio e dei beni ambientali, alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino».

«Il settore – specifica il comandante della polizia locale Danilo Doria – ha maturato esperienza ‘tecnica’ in materia di polizia ambientale operando con tecnici dei diversi servizi coinvolti come Asur, Arpam, Apm e servizi tecnici comunali, ma anche su delega della Procura nell’ambito di ulteriori indagini e procedimenti di natura giudiziaria. Il grado di specializzazione ‘tecnica’ dei componenti dell’Unità Operativa avviene, oltre che all’esperienza pratica sul campo, anche con la frequenza a corsi e convegni dedicati alle materie ambientali. Grazie alle collaborazioni con tecnici e consulenti, sfruttando a volte l’istituto della nomina ad ausiliario di polizia giudiziaria, si sono creati i presupposti per scambi di esperienze che consentono la continua specializzazione dell’Unità operativa»

Lunedì inoltre la polizia locale festeggerà il suo patrono San Sebastiano martire. Alle 17 è prevista la commemorazione con messa nella chiesa di san Giovanni. A seguire, alle 18.15, al Teatro Lauro Rossi si terranno un concerto dell’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri” e la tradizionale consegna dei riconoscimenti istituzionali.