MACERATA - Il primo dei dieci incontri si svolgerà stasera alle 21, alla libreria Catap. Ingresso gratuito

Primo incontro del laboratorio di scrittura narrativa “Il romanzo della crudeltà”, a cura di Valerio Cuccaroni, editor di Argolibri, il marchio editoriale di Nie Wiem. Si svolgerà stasera alle 21, alla libreria Catap di Macerata. In dieci incontri, della durata di due ore ciascuno per un totale di venti ore, Cuccaroni guiderà i partecipanti nella realizzazione del proprio romanzo, in modo laboratoriale, partendo dalle tecniche e dallo stile dei classici del romanzo realista moderno e contemporaneo (Stendhal, Flaubert, Dostoevskij, Deledda, Aleramo, Woolf, Steinbeck, Céline, Morante, Volponi) per arrivare alla lettura e alle proposte di editing delle opere di chi parteciperà.

Cuccaroni è docente di lettere e giornalista. Collabora con “Le Monde Diplomatique”, “Il Resto del Carlino” e “Poesia”. Cura la collana Fari di Argolibri. Ha pubblicato numerosi articoli, recensioni, saggi, ha curato l’antologia della poesia italiana in dialetto “L’Italia a pezzi” (Gwynplaine, 2014) e il libro di saggi “Critica del nonostante. Perché è ancora necessaria la critica letteraria“ di Guido Guglielmi (Pendragon, 2016). Dirige il poesia festival “La punta della lingua” e, in quanto presidente di Nie Wiem, è l’editore di Argolibri.

L’incontro di stasera è a ingresso libero e gratuito. Informazioni e iscrizioni: [email protected] e 3396185682.