di Luca Patrassi

Un successo di adesioni che premia il lavoro svolto dalla neonata associazione sportiva “Skyroller Macerata” e dall’amministrazione comunale a guida Sandro Parcaroli che ha portato a termine l’opera di risistemazione della pista di pattinaggio di Collevario, pista che fino a pochi mesi fa versava in stato di degrado, al pari dell’area circostante.

Dopo un’assenza durata 25 anni, è nata una nuova società cittadina la “Skyroller Macerata” sulla scia dei ricordi e delle belle esperienze vissute anni prima con la società “Roller Club 81 Macerata”, quando un gruppo di ragazzi, guidati dal loro mister Antino Valeri, pattinava e gareggiava in giro per l’Italia portando avanti i colori di Macerata fino alle più alte classifiche. L’idea di costituire una nuova società è partita proprio da quegli ex pattinatori, ora adulti ma ancora appassionati, che hanno cominciato a ritrovarsi presso la pista di pattinaggio di Collevario, da troppi anni utilizzata per scopi diversi da quelli per cui era stata creata. La passione e l’entusiasmo si sa, sono spesso contagiose e così alla fine si è arrivati a costituire una nuova associazione sportiva dilettantistica e in pochi mesi tanti bambini e ragazzi, maceratesi e non, si sono avvicinati a questo sport cominciando a conoscerlo e ad amarlo.

Ad oggi circa 90 tesserati, divisi in cinque gruppi (principianti, avviamento, amatori, agonisti e adulti ) hanno partecipato sia ad iniziative federali promozionali che a competizioni agonistiche. Alcuni bambini hanno avuto l’opportunità di affrontare, con emozione e trepidazione, le loro prime gare ottenendo dei riconoscimenti che li hanno ulteriormente entusiasmati e che hanno unito quel piccolo gruppo rendendoli amici e compagni d’avventura. Nel luglio scorso la prima atleta tesserata come agonista, Anna Vaccina, classe 2010 , ha avuto la soddisfazione di qualificarsi durante le gare regionali e partecipare ai campionati Italiani di categoria. Nei giorni scorsi si sono svolte le premiazioni dei campioni regionali 2022 della Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici , che hanno visto sul palco del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto sfilare tanti atleti. Tra i “nostri” si sono distinti Sante Pacioni e Camilla Zazzarini.

Fin da subito la Skyroller ha promosso la disciplina del pattinaggio nelle scuole della città attraverso il progetto comunale “Macerata città dei bambini e delle bambine” come portavoce dello sport e al progetto federale “Rotelle di classe” patrocinato dal Coni e gestito da Sport e salute. «Un ringraziamento speciale – osserva in una nota la società guidata dal presidente Francesco Pacioni – va al sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, all’assessore allo Sport Riccardo Sacchi e all’intera amministrazione comunale, attenti sia ai giovani che al mondo dello sport, il cui sostegno è stato fondamentale perché hanno prontamente accolto la nuova società, tanto da essersi impegnati nella ristrutturazione dell’impianto sportivo già esistente riqualificandolo, sia in termini di sicurezza che con ottimi presupposti per l’omologazione federale, grazie sia ai fondi previsti per “Macerata Città Europea dello Sport 2022” sia alle risorse del Comune di Macerata». La Skyroller svolge i propri allenamenti presso la pista di pattinaggio di Collevario il lunedì, mercoledì e venerdì con diverse fasce orarie divise per età e per livello. Per informazioni [email protected] o 3468262935. Ultima e significativa osservazione: l’attività di una società sportiva permette a tanti giovanissimi di impegnarsi in una attività che ha molteplici risvolti positivi e non soltanto sportivi, la Skyroller ha nel suo Dna anche una forte caratterizzazione sociale con azioni concrete e solidali nel segno dell’inclusione. Insomma sport e formazione in un ambiente rigenerato come quello della pista di Collevario.