MACERATA - Due i procedimenti relativi a marito e moglie. Per la donna è stata chiesta l'archiviazione e oggi c'è stata l'udienza per l'opposizione presentata dal legale. Per l'uomo invece è in corso un processo in tribunale

Un avvocato sarebbe vittima di stalking per via di un parcheggio. I fatti si articolano in due procedimenti distinti e coinvolgono marito e moglie che vivono a Macerata, nello stesso condominio dove il legale ha trasferito il suo studio insieme a dei colleghi.

Questa mattina per la donna si è svolta l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione della procura di Macerata (alla donna veniva contestato lo stalking, si parla di aver gettato acqua dal balcone mentre l’avvocato si trovava sotto e di aver posteggiato l’auto nei posti che invece erano destinati allo studio legale). Il giudice Giovanni Manzoni si è riservato di decidere. A fare opposizione alla richiesta di archiviazione il legale, assistito dall’avvocato Massimiliano Cingolani.

In tribunale è in corso un processo, sempre per stalking, che coinvolge invece il marito della donna. Gli vengono contestati episodi che sarebbero avvenuti nel 2020 e 2021. Secondo l’accusa tutto sarebbe partito da una questione di posti auto che erano destinati allo studio legale che aveva preso in affitto gli uffici a Macerata. Il pacchetto comprendeva anche il parcheggio. Ma ad uno degli inquilini la cosa non sarebbe stata bene. Da qui, dice l’accusa, i presunti episodi di stalking condominiale. All’uomo viene contestato di aver minacciato il legale, di aver versato pomodoro sull’auto del legale, di averla imbrattata con dell’olio, di averla imbrattata, in un’altra occasione, con una sostanza liquida e con spazzatura, e di aver posteggiato in più occasioni nei posti che erano destinati allo studio legale. Il processo è in corso davanti al giudice Marika Vecchiarino del tribunale di Macerata con la prossima udienza che si svolgerà il 12 maggio.