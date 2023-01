MACERATA - Scontata l'elezione di tutti i candidati, 15 come i posti disponibili. Poi si procederà alla scelta del nuovo presidente, il nome più gettonato è Paolo Parisella

Nuovo consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata, iniziate ieri le elezioni in tribunale, si concluderanno domani. Tre giorni per scegliere i nuovi componenti del consiglio e per rinnovare anche il comitato per le pari opportunità. A queste elezioni è presente un’unica lista, con 15 componenti, tanti quanti sono i posti per i consiglieri. Scontata quindi l’elezione di tutti quanti sono in lista che poi dovranno procedere a scegliere le nuove cariche. In particolare dovranno scegliere il nuovo presidente. Al momento il nome più gettonato è quello dell’avvocato Paolo Parisella. Oltre a lui, della lista fanno parte, Massimo Gentili, Francesca Massarini, Rosita Riccobello, Gianluca Micucci Cecchi (attuale presidente dell’Apm di Macerata), Rossella Gaeta, Marco Bottacchiari, Celeste Riera, Gianluigi Ciarrocca, Alessandro Luciani, Tiziano Luzi, Massimiliano Wolf, Gerardo Pizzirusso, Francesca Ippoliti, Mariagioia Squadroni.

Ogni avvocato al voto può dare dieci preferenze. Una volta concluse le elezioni e svolto lo scrutinio in cui si vedrà chi ha ricevuto più voti, ci sarà la riunione del Consiglio. Sarà allora che verrà deciso il nuovo presidente che rimarrà in carica per due anni. Conclude invece il suo incarico dopo due mandati l’avvocato Maria Cristina Ottavianoni (non poteva essere rieletta). Anche se non è una regola fissa, di solito a Macerata l’Ordine degli avvocati preferisce scegliere un candidato che abbia già ricoperto la carica di consigliere in passato. Per quanto riguarda il Comitato per le pari opportunità, i candidati sono: Roberta Pizzarulli, Sara Sagni, Melissa Basilici, Marco Cecconi, Pier Paolo Persichini, Laura Forresi, Paola Formica, Mariangela Ascenzi, Letizia Murri, Eleonora Wolf, Elena Ardito, Nicoletta Corneli, Anna Maria Augello, Francesca Bacci.