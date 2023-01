MONTE CAVALLO - Oggi l'udienza del processo di secondo grado, l'accusa ha ritenuto corretta la prima sentenza e il procedimento si è concluso. I fatti che venivano contestati risalgono al 2018

Sindaco sotto accusa per aver percepito indebitamente il Cas, dopo l’assoluzione in primo grado, la procura generale rinuncia all’appello: prosciolto, in via definitiva, Pietro Cecoli, primo cittadino di Monte Cavallo. Era finito sotto accusa per aver percepito indebitamente il Cas: 11.725 euro tra il 18 dicembre del 2016 e il novembre del 2018.

Soldi a cui, diceva l’accusa, non aveva diritto perché avrebbe continuato a vivere nella propria casa danneggiata dal sisma. In primo grado, nel 2020, era stato assolto «Perché il fatto non sussiste». La procura di Macerata aveva fatto appello.

Oggi si è svolta l’udienza di secondo grado ad Ancona. Il sostituto procuratore generale Cristina Polenzani ha concluso la sua requisitoria dicendo che riteneva corretta l’assoluzione di primo grado e rinunciava all’appello. Il legale di Cecoli, l’avvocato Francesco Copponi, ha poi presentato le sue memorie difensive. In base alla rinuncia della Pg, i giudici di secondo grado procederanno dichiarando inammissibile l’appello e l’assoluzione passerà in giudicato.