CIVITANOVA - Per l'uomo cinque anni e sei mesi, secondo i giudici ha minacciato e picchiato più volte la ragazza per costringerla ad avere rapporti con lui

Violenza sessuale sulla figlia, condannato un 62enne. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Davanti al collegio presieduto dal giudice Andrea Belli, imputato era un uomo di origine sudamericana. I fatti contestati si sono svolti a Civitanova da gennaio a luglio 2018. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Enrico Riccioni, il 62enne per mesi avrebbe minacciato e a volte anche picchiato la figlia allora 24enne per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. L’imputato era difeso dall’avvocato Mauro Cimino, lei dall’avvocato Francesco Governatori. Il pm aveva chiesto per l’uomo una condanna a sette anni di reclusione. I giudici del collegio hanno deciso di condannarlo a cinque anni e sei mesi.

*A tutela della vittima viene omesso il nome dell’imputato