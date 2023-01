MACERATA - L'attività di orientamento ha ripreso a pieno ritmo con una significativa presenza di famiglie e future matricole

Dopo la pausa natalizia è ripresa a pieno ritmo l’attività di orientamento nel liceo Classico – Linguistico Leopardi di Macerata. I pomeriggi di sabato e domenica gennaio hanno visto una partecipazione particolarmente numerosa e interessata delle famiglie e delle future matricole, protagoniste di un primo contatto con le discipline caratterizzanti attraverso i laboratori di lingue classiche e moderne.

I referenti delle curvature che qualificano da anni il Liceo hanno poi presentato la ricchissima offerta formativa dell’Istituto: dalla sezione “Linguaggi e tecniche della comunicazione” al percorso “Cambridge International School” (Igcse), dalle curvature “Economico-Giuridica” e “Beni culturali e turismo” al Percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica”. Attenzione particolare è stata inoltre rivolta alle attività legate all’internazionalizzazione, cifra distintiva del Liceo Leopardi di Macerata.

La parola alla dirigente scolastica Angela Fiorillo: «Siamo molto soddisfatti della straordinaria affluenza di ragazzi e genitori alle nostre giornate di scuola aperta. Siamo infatti convinti che il dialogo iniziato a partire da questi primi incontri potrà rivelarsi fruttuoso in vista della collaborazione che, da sempre, qualifica i rapporti tra l’Istituto e le famiglie degli studenti. Le attività di orientamento rappresentano un momento fondamentale per affrontare con consapevolezza una scelta tanto rilevante per ogni progetto educativo. Per questo ringrazio i docenti che si sono prodigati nelle diverse attività, mettendo a disposizione il loro tempo, la loro professionalità e la loro esperienza».

Prossimo e ultimo appuntamento sabato 21 gennaio dalle 15 alle 18:30.

Per info e prenotazioni: https://www.classicomacerata.edu.it/it/orientamento/orientamento-in-entrata-il-filo-di-arianna/scuola-aperta/

(Articolo promoredazionale)