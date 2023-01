BAND - Il gruppo è stato fondato dal civitanovese Pietro Tirabassi, con il batterista Enzo Civitareale

La storica band romana dei Riding Sixties festeggia i trenta anni di attività con un concerto sul grande palco del Mammut Live Club di Roma (via Pomonte 71). Appuntamento al 20 gennaio, a partire dalle 22. Il gruppo, fondato dal civitanovese Pietro Tirabassi con il batterista Enzo Civitareale (ex Corvi) ha molti legami con Civitanova. E’ proprio qui che nelle estati del 1991 e 1992 la band ha fatto i primi passi, collaborando con musicisti civitanovesi come Antonio Sasso e, soprattutto, Piero Cappella che ha suonato con i Riding al Big Mama a Roma nella stagione 1993/94.

In questa festa-concerto dedicata al loro “matrimonio di perla” (gemma tra le più preziose, simbolo della rarità e della bellezza dell’evento) i Riding Sixties presenteranno il loro nuovo vinile in uscita, provvisoriamente intitolato Brit Mama: un lavoro discografico che parte dal recupero digitale di otto tracce delle loro incisioni dal vivo al Big Mama nel 1998, a cui si aggiungono nuove tracce registrate oggi. La serata sarà una festa spettacolo con tanti ospiti, tra i quali il cantante Fulvio Tomaino, il cantautore Sale (Eugenio Saletti), il violinista Pierluigi Pietroniro. Musicisti, che nel corso degli anni hanno dato il loro contributo alla band, faranno parte dello show.

Prenotazioni: 3395893232.