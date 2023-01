PROMO - In un mondo sempre più digitalizzato l'Istituto lauretano mira a fornire agli studenti competenze indispensabili per il successo formativo e professionale

L’Istituto Einstein-Nebbia è già da tempo una realtà di spicco all’interno del panorama scolastico marchigiano. L’Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione “A. Nebbia” e l’Istituto tecnico-economico per il turismo “A. Einstein” sono le due anime della scuola ma unica è la realtà educante che concorre alla formazione delle sue studentesse e dei suoi studenti.

All’ Einstein-Nebbia si ha la possibilità di conseguire un diploma altamente spendibile nel mondo del lavoro ma soprattutto vivere un’esperienza formativa unica che viaggia su due direzioni solo apparentemente divergenti: una forte vocazione all’internazionalizzazione, grazie alla ventennale esperienza dell’Istituto nel settore della progettazione europea Erasmus+, con partner presenti in 19 nazioni, a cui si sono aggiunte di recente la Thailandia, gli Emirati Arabi (Dubai) e le Maldive e, dall’altra, una rinnovata attenzione per il territorio marchigiano che si concretizza in particolare nella stretta collaborazione con le aziende più rilevanti nel settore della ristorazione e del turismo, chiamate a partecipare attivamente alla progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), previsti per gli studenti già a partire dal secondo anno.

L’offerta formativa che l’Istituto mette in campo, in un contesto educativo altamente inclusivo, consente inoltre agli studenti di crescere insieme e sperimentarsi in un ambiente che pone la massima attenzione al benessere del singolo, con docenti formati all’utilizzo di metodologie all’avanguardia e in laboratori con le migliori attrezzature.

A partire da quest’anno scolastico è entrata nel vivo la nuova curvatura sul web marketing turistico per gli studenti del triennio dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo, frutto di una stretta collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore Turismo Marche di Fano, nello spirito di apertura e contaminazione reciproca. Tale sinergia consentirà agli studenti di raggiungere competenze spendibili nel contesto economico e produttivo regionale, nazionale e internazionale.

L’Its Turismo Marche sarà partner strategico per garantire il potenziamento e l’unicità del percorso formativo dell’Istituto Tecnico Economico, con l’apporto di interventi di esperti provenienti dal mondo del lavoro sui temi del digital marketing, del copywriting e storytelling, del videotelling e della grafica nel campo del social e digital advertising.

Collaborazione che si sostanzia anche nella co-progettazione di un percorso formativo biennale post-diploma in “Design e narrazione dell’esperienza enogastronomica in ambiente digitale” che l’Einstein-Nebbia ha fortemente voluto a Loreto e che l’Its Turismo Marche ha avviato con successo e professionalità dallo scorso mese di novembre.

Il corso, aperto a specialisti che già eccellono nel settore, rappresenta un’importante opportunità di prosecuzione degli studi anche per le studentesse e per gli studenti dell’Einstein-Nebbia.

Nella convinzione dell’importanza strategica delle competenze comunicative – soprattutto nel contesto digitale – l’Einstein-Nebbia ha altresì inteso promuovere la creazione di una webTV d’Istituto che vede la partecipazione attiva di un folto gruppo di studenti nel settore tecnico e giornalistico redazionale. L’adesione al progetto è su base volontaria ed è aperto a chi lo voglia già a partire dal primo anno. Con il supporto e la guida dei docenti, in un contesto di apprendimento cooperativo e laboratoriale, gli studenti sperimentano la progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, ponendo l’attenzione al messaggio da trasmettere e al canale comunicativo di riferimento, concorrono a curare le pagine social dell’Istituto (Facebook, Instagram, TikTok), hanno fondato un webzine d’Istituto e lavorano a format televisivi e interviste.

Il percorso formativo offerto, arricchito anche dall’intervento di giornalisti professionisti, cameraman e tecnici televisivi, consente loro di procedere di pari passo nel curare l’aspetto contenutistico e quello tecnico, supportato dalla strumentazione tecnica e dai software professionali che la scuola mette a disposizione dei propri studenti.

Comunicare, valorizzare e promuovere contenuti e prodotti digitali è una competenza ormai imprescindibile nel mondo del lavoro, che deve appartenere di diritto anche ai profili di figure esperte nel campo del turismo e del settore alberghiero.

L’Einstein-Nebbia ne è consapevole e ha mosso i primi passi per perseguire tale obiettivo promuovendo tra gli studenti attività formative al passo con i tempi, motivanti e in grado di favorire un apprendimento significativo.

Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, le ultime novità e i progetti per l’anno corrente, il dirigente scolastico, Francesco Lucantoni, insieme ai docenti e agli studenti che già frequentano l’Istituto, invitano le studentesse e studenti che stanno per scegliere quale percorso di studi intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado, unitamente alle loro famiglie, alle giornate di Open day previste per il 15, 22 e 29 gennaio dalle 15 alle 19. Non sarà necessario prenotare, ma l’Istituto è a disposizione per chi volesse informazioni al numero telefonico 0717507611. Nel corso delle giornate di Open day, l’ufficio didattica garantirà il supposto necessario alle famiglie nelle procedure di iscrizione online al primo anno di corso.

(Articolo promoredazionale)