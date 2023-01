MACERATA - La compagnia ha portato sulle assi del Lauro Rossi uno spettacolo totalmente inedito, in prima assoluta nazionale. Domenica la premiazione

di Fabrizio Cortella

Terminata la competizione, i cui vincitori scopriremo solamente domenica, prima dell’ultimo spettacolo, è stata ieri la volta dell’esibizione della prima delle due compagnie maceratesi che hanno organizzato la 54^ Rassegna Nazionale “A. Perugini” a Macerata. Ha cominciato l’associazione “Teatro Oreste Calabresi” che, ha portato sulle assi del Lauro Rossi uno spettacolo totalmente inedito, in prima assoluta nazionale: “Storie che fanno bene alla salute” di Maria Antonietta Labrozzi.

A ben vedere, non si tratta di un testo nato per il teatro bensì di una raccolta di storie realmente accadute all’autrice, o alla sua famiglia o ai suoi conoscenti, che ella ha deciso di mettere su carta con un ben preciso scopo: forgiare un’ancora a cui aggrapparsi nei momenti difficili della vita. Come ella stessa racconta, «Quando mia madre si ammalò, precipitai nell’angoscia. La diagnosi era senza speranza. Vedevo tutto negativo. Accendevo la televisione, aprivo il giornale e trovavo solo cattive notizie di morte e distruzioni. Misi in atto dei meccanismi di difesa: smisi di guardare la televisione, di leggere il giornale e, appena possibile, uscivo a camminare». Ma fu il rinnovato incontro con le letture della sua giovinezza a darle la forza di reagire: «

Erano tutti libri accomunati dallo stesso tema: una grande e lunga sofferenza che alla fine viene riscattata con la gioia della vittoria. In quei mesi terribili, questa è stata la medicina che mi ha permesso di andare avanti”. E così, lei che di mestiere fa la farmacista, ha intuito come condividere con gli altri tale bagaglio emotivo: «Ogni giorno vengo a contatto con persone che mi raccontano le loro sofferenze e le loro vite, esperienze che accolgo e utilizzo come fonte di ispirazione per i miei racconti. Con il mio lavoro ho la fortuna di aiutare le persone a stare meglio. Sapere di poterlo fare anche con storie che fanno bene alla salute mi rende davvero felice».

Il merito di avere portato il testo sulle scene va ascritto al regista della compagnia, Diego Dezi, che si trovava in vacanza al mare di San Salvo, residenza della scrittrice, allorché sua moglie scovò per caso il volume, autopubblicato, in un caffè letterario del paese e, dopo averlo letto, glielo consigliò caldamente. Dezi se ne innamorò immediatamente: «Mentre leggevo i bozzetti, colmi di così tanta umanità, già immaginavo come trasporli in teatro». Il risultato è un interessante ibrido di teatro di narrazione – quella particolare tipologia di rappresentazione in cui gli attori vanno in scena senza lo schermo del personaggio, ma con la propria identità personale, per raccontare delle storie, senza rappresentarle – mescolato agli elementi del classico teatro d’interpretazione. Il lavoro sul testo è stato davvero minimo, limitato alla scelta di dodici bozzetti sui circa sessanta originari e a piccoli tagli finalizzati a contenere la durata dello spettacolo entro i cento minuti.

Sul palco una scenografia davvero minima, opera di Stefano Zagaglia e dello stesso Dezi, ma quanto mai funzionale alla drammaturgia: contro lo sfondo buio delle quinte, ci sono soltanto otto cubi bianchi che gli attori, in total black, spostano all’inizio di ogni quadro per ricomporre sempre nuove forme degli ambienti, vagamente “à la de Chirico”, entro cui si svolge l’azione. È, pertanto, quasi solo il gioco sapiente delle luci che supporta gli attori nella recitazione. I quali, dal canto loro, hanno fornito una prova davvero convincente. Nonostante l’oggettiva difficoltà di esibirsi in uno spazio scenico scarno al limite della nudità, e interpretando quasi sempre tutti i personaggi dei bozzetti-monologo, hanno mostrato padronanza del testo e sicurezza nei movimenti. Qui vogliamo dare una menzione speciale alla solida prova di Mario Pallotta, inossidabile certezza ad ottanta anni superati, e alla giovane Ilaria Silvestri, già apprezzata l’anno scorso nelle vesti di Elettra, ora un’intensa e travagliata Margherita. Ma sono stati tutti bravissimi: Laura Cannara, ad esempio, nel quadro degli innamorati senza ombrello; Elena Cherubini, terrorizzata bambina a rischio di stupro nella storia di Luisella salvata dai suoi amichetti di gioco; Andrea Tonnarelli, reduce arrabbiato che torna a scuola per terminare gli studi interrotti a causa della guerra;

Mattia Storani, perfetto adolescente nella commovente vicenda dei fratelli Elio e Andrea. A fare da collante tra una storia e l’altra, l’accuratissima selezione musicale che ha permesso non solo di collocare temporalmente le vicende – che si dipanano per quasi tutto il Novecento – ma, soprattutto, di aggiungere significato a quanto avveniva sul palco: di fatto, un ulteriore “attore” in scena. Il pubblico, accorso numeroso, ha lungamente e sinceramente applaudito la performance della compagnia e ha reso omaggio a Labrozzi, presente a questa prima, che ha confessato di avere pianto di commozione per tutto il tempo. Ma, possiamo certificarlo con sicurezza, di occhi lucidi in sala ce n’erano parecchi.