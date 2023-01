MACERATA - Il 68enne era finito sotto accusa dopo il fallimento della Gas srl. Condannato in primo grado, la Corte d'appello aveva annullato la sentenza. Nel nuovo procedimento i giudici hanno accolto le tesi della difesa

Bancarotta, assolto il commerciante Carlo Gasparetti. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Il noto imprenditore nel campo dell’abbigliamento, 68 anni, era imputato di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale e esercizio abusivo dell’attività commerciale. I fatti risalgono al 2014 e sono connessi al fallimento della Gas srl di Macerata. Secondo l’accusa, Gasparetti in qualità di amministratore aveva sottratto i documenti e i libri contabili della società poi fallita, così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società stessa. Inoltre, sempre secondo l’accusa, aveva sottratto ai bilanci della società anche alcune somme di denaro e non aveva rispettato la temporanea inabilitazione all’esercizio dell’attività commerciale. Il 67enne, difeso dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli, si è sempre detto innocente.

Nel 2019 era stato condannato a 2 anni e 2 mesi in primo grado. Sentenza che è poi stata annullata dalla Corte d’appello di Ancona. Infatti, in seguito a un malore, l’Asur aveva prescritto a Gasparetti riposo domiciliare per 5-6 giorni, nonché di sottoporsi a nuova visita in caso di persistenza dei sintomi. Il tutto durante il procedimento di primo grado. Ritenendo ci fosse un legittimo impedimento a presentarsi in udienza, i difensori di Gasparetti avevano così sollevato una questione di nullità della sentenza, eccependo la violazione del legittimo impedimento. La Corte d’appello di Ancona aveva dato ragione alla difesa, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rinviando gli atti di nuovo al Tribunale di Macerata.

Durante il nuovo processo, l’accusa ha chiesto una condanna nei confronti di Gasparetti a due anni e quattro mesi di reclusione. Il collegio giudicante ha invece accolto le tesi difensive degli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, assolvendo il 67enne dalle due accuse di bancarotta e dichiarando la prescrizione del terzo reato.

(redazione CM)