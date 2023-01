INCIDENTE in direzione mare intorno alle 18,40. Diverse le persone ferite, tre sono state portate in ospedale a Macerata

Violentissimo schianto lungo la superstrada, a due passi dallo svincolo per Belforte. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,40 di questo pomeriggio in direzione mare. Un tamponamento a catena, secondo le prime informazioni, in cui sono state coinvolte quattro vetture.

Danni particolarmente ingenti alle auto che sono rimaste bloccate, alcune di traverso in seguito all’impatto, nel mezzo della superstrada. Una di queste è finita a ridosso del guardrail. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118 e dei vigili del fuoco che stanno prestando i soccorsi. A causa dell’incidente la strada è chiusa al traffico in quel tratto per consentire le operazioni di soccorso. Lunghe code si stanno formando lungo il tratto in cui è avvenuto il tamponamento. I soccorsi, alle 19,40 sono in corso. Tre delle persone che erano a bordo delle vetture sono state soccorse e portata in ospedale a Macerata.

