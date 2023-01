MACERATA - L'appuntamento è per domenica 15 e 22 gennaio dalle 16 alle 19

Open day all’Ite Gentili di Macerata. L’appuntamento è per domenica 15 e 22 gennaio dalle 16 alle 19. Alle 16 la dirigente scolastica Alessandra Gattari presenterà l’offerta formativa, le opportunità lavorative, i percorsi relativi

all’alternanza scuola/lavoro (Ptco), le prospettive universitarie ed i nuovi progetti che l’Istituto intende svolgere.

A partire dalle 16,30 e con intervalli di trenta minuti, sarà possibile partecipare a vari laboratori attraverso i quali poter “toccare con mano” parte delle diverse attività che l’Istituto propone: laboratorio di Economia e Ptco, laboratorio di Informatica, laboratorio di Lingue e Global Marketing, laboratorio Sport e Laboratorio di Diritto; la professoressa Paola Palmucci, referente dell’Orientamento in entrata, ricorda che sarà possibile prenotarsi ai laboratori tramite i link ed i contatti presenti sulla pagina dell’Ite, invitando gli interessati a venire a visitare la scuola per avere tutte le informazioni necessarie sull’offerta formativa, sui diversi indirizzi e Progetti in corso.

(Articolo promoredazionale)