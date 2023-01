DANZA - I due giovanissimi hanno ottenuto tre primi posti nelle discipline combinata caraibica, salsa shine duo mix e salsa shine solo maschile, si allunga la loro scia di risultati positivi dopo le vittorie nel Campionato del Mondo, italiano e regionale, oltre alla partecipazione della finalissima di “Ballando On The Road” su Rai 1

Ottima partenza per la New Fashion Gia. Man. Dance al Campionato Italiano Assoluto 2023 di danza sportiva. La gara, che apre ufficialmente la nuova stagione agonistica, rappresentava un banco di prova importante per i ragazzi della scuola morrovallese, poiché in pista si sono affrontati in classe unica i migliori atleti nazionali di ogni società.

Al Palasport di Riccione grande exploit di Thomas Crucianelli ed Arianna Zanconi, coppia fiore all’occhiello della società sportiva presieduta dalla maestra Federica Lorenzi e guidata magistralmente dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana e Riccardo Ciminari e Silvia Fontana. I due giovanissimi hanno fatto registrare addirittura 3 primi posti nelle discipline combinata caraibica, salsa shine duo mix e salsa shine solo maschile 12/15 anni. Con questa nuova affermazione, si allunga la loro scia di risultati positivi, dopo le vittorie in Campionato del Mondo, al Campionato Italiano, al Regionale e alla partecipazione della finalissima di “Ballando On The Road” su Rai 1. Ottima prestazione anche per il duo dei fratelli “terribili” Matteo ed Alessandra Ballini, i quali sono saliti sul gradino più alto del podio per la contesa con i loro parietà in salsa shine duo mix 16 anni e oltre.

Ottimi quinti posti anche per Manuel “Cichito” Chiaraluce in salsa shine singolo maschile 16 anni ed oltre e nuovamente per Matteo ed Alessandra Ballini in combinata caraibica 19/34 anni. Risultati quest’ultimi che valgono molto di più di quello che potrebbero apparire, dal momento che il raggiungimento della finale è avvenuto dopo una serie interminabile di batterie eliminatorie, che hanno ridotto il numero dei contendenti fino agli ultimi 6. Menzione doverosa anche per le altre 4 rappresentati del club fucsia-nero Ludovica Nivella, Giordana Vannini, Enya Pieri e Federica Brunetti, che con caparbietà, audacia e vigore agonistico hanno messo in mostra esibizioni di alta qualità che le hanno fatto sfiorare solo di pochi punti l’ingresso in finalissima. «Dire che siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzi ormai è riduttivo – sostiene la presidente Federica Lorenzi. Lo diciamo sempre ai nostri allievi: allenamento, impegno e serietà sono sempre l’anticamera del successo. Essere uno dei club di riferimento per la danza in Italia impone grosse responsabilità, ma, di contro, regala grandissime soddisfazioni che riempiono gli occhi quando si vivono emozioni come quelle che stiamo vivendo da qualche tempo a questa parte».