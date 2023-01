NEVE - Il comprensorio sciistico di Sarnano scalda i motori

Weekend dal sapore invernale al comprensorio sciistico di Sarnano. Sabato 14 e domenica 15 gennaio apertura gratuita dei tapis roulant di Sassotetto e di Santa Maria Maddalena

«La gestione del comprensorio sciistico di Sarnano annuncia per questo weekend l’apertura gratuita dei tapis roulant di Sassotetto e di Santa Maria Maddalena per permettere ai visitatori di divertirsi in questo primo weekend imbiancato anche grazie al servizio noleggio che sarà attivo. Sarà quindi possibile trascorrere un fine settimana immersi nella bellezza dei Monti Sibillini, che con le prime nevi assume un fascino ancora più magico»

In funzione nella sua interezza anche Baita Solaria, situata nella località di Santa Maria Maddalena e Piccola Baita Sassotetto (aperta solo a pranzo).