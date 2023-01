AFFONDO della consigliera di opposizione: «Ciarapica faccia una passeggiata nella città alta per rinfrescarsi la memoria sugli impegni presi in campagna elettorale»

Dalla panchina blu per la Croazia alle panchine arrugginite di Civitanova Alta. La provocazione arriva dalla consigliera di minoranza Mirella Paglialunga che documenta lo stato di fatiscenza delle panchine presenti lungo le mura cittadine che abbracciano il borgo alto.

«Il sindaco faccia una passeggiata nella città alta per rinfrescarsi la memoria sugli impegni presi in campagna elettorale – dice la Paglialunga – per riqualificare il nostro splendido borgo, invito l’assessore al decoro ad organizzare un evento per sostituire e verniciare le vecchie panchine. Viale della Rimembranza si snoda dal piazzale della Tramvia fino alla splendida porta Marina, qui nove panchine sono posizionate sul lato destro della via. E sono nelle condizioni illustrate dalle foto: rotte, arrugginite, fradicie di pioggia, coperte da muschio, pericolose per i vestiti di chi si siede a rimirar il panorama e non solo. Chissà – conclude – se l’assessore al decoro ed alla sicurezza della giunta civitanovese vorrà intestarsi anche il logo delle “panchine al muschio” dell’antico Borgo, caro a tanti solo in periodo elettorale?».