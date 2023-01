NAUFRAGHI - Erano arrivati al porto di Ancona a bordo delle due imbarcazioni Ong ed erano stati trasferiti alla Caritas di Senigallia

Si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce 11 dei 39 minorenni sbarcati al porto di Ancona, tra martedì e ieri, dalle navi Ong Ocean Viking di Sos Méditerranée e Geo Barents di Medici Senza Frontiere.

I minorenni si trovavano nella struttura della Fondazione Caritas di Senigallia.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, quando ad andarsene era stato un gruppetto di poco più numeroso. Alcuni, però, sono poi tornati in serata. Non è dunque escluso che, nelle prossime ore, gli 11 attualmente assenti decidano di far rientro nella struttura.

Nel centro temporaneo di accoglienza erano stati tutti collocati subito dopo i due sbarchi.

I migranti erano stati salvati al largo delle coste della Libia dopo aver raggiunto lo scalo dorico affrontando oltre 1.500 chilometri via mare, incontrando condizioni meteo avverse e onde alte fino a quattro metri.