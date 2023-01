Fallisce la spaccata all’Aci,

colpo a segno nel vicino bar

Ferito uno dei ladri

CIVITANOVA - Due i malviventi in azione: uno ha tentato di entrare nella sede dell'associazione di via Versilia spaccando la vetrata con una pietra. Non ce l'ha fatta e ha perso molto sangue. Poi è riuscito a rubare il fondo cassa dal locale poco distante

13 Gennaio 2023 - Ore 12:05 - caricamento letture

Spaccata alla sede Aci di via Versilia a Civitanova, uno dei ladri si ferisce poi entra al bar Paul e porta via il fondo cassa. È successo questa notte attorno alle 3.30 quando due persone arrivate su un’auto bianca hanno tentato di entrare nella sede Automobile club d’Italia. Mentre uno è restato nella vettura, l’altro con una grossa pietra ha spaccato la vetrata e si è inserito nel tentativo di aprire la porta a doppio vetro. L‘uomo ha perso molto sangue rimasto sia sulla maniglia che a terra. Non riuscendo ad entrare, ha colpito una finestra che si trova a circa due metri confinante con la sede Aci. Il vetro si è spaccato e dal piccolo pertugio è riuscito ad entrare. La finestra conduce nei locali posteriori del bar Paul e una volta dentro ha messo a soqquadro la stanza fino ad arrivare alla cassa dove ha rubato il fondo cassa, poche decine di soldi spicci e poi è scappato. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcune scene e sono ora al vaglio dei carabinieri. (l. b.) (servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA