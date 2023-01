Torna “Cuochi per passione”

MACERATA - Protagonisti saranno i rappresentanti di ordini professionali, associazioni, enti e circoli culturali della città e della provincia. Primo incontro domani alle 17.45 nel Basquiat Bistrot di via Gramsci (ex Venanzetti). Organizza l'associazione culturale "Le Casette"

L’associazione culturale “Le Casette” di Macerata, tra le tante attività programmate per il 2023, ripropone una iniziativa che tanto successo ha avuto nelle sette edizioni organizzate prima della pandemia. Si tratta della gara intitolata “Cuochi per passione” che avrà come protagonisti i rappresentanti di ordini professionali, associazioni, enti e circoli culturali di Macerata e della provincia che si contenderanno la vittoria finale e i ricchi premi messi in palio dall’organizzazione.

Un primo incontro dei rappresentanti dei gruppi partecipanti con il presidente dell’associazione “Le Casette”, Pierluigi Pianesi, è stato fissato per domani, venerdì 13 gennaio, alle 17.45 nel Basquiat Bistrot di via Gramsci (ex Venanzetti) a Macerata.

L’unico impegno sarà quello di esibirsi, ciascuno nel giorno che sarà fissato secondo un programma ben preciso, nell’organizzazione di una serata gastronomica. Questa consisterà non solo nella presentazione di un menù completo con piatti della tradizione, ma anche nell’arredo della sala prescelta e delle tavole, nonché in una proposta culturale che può essere una esibizione poetica, musicale, canora, ma anche ironica.

La novità di questo 2023 sarà costituita dal fatto che non si farà più riferimento, come nelle passate edizioni, ad un ristorante, ma ciascun gruppo dovrà scegliere un agriturismo del capoluogo o delle aree circonvicine, in cui proporre la propria esibizione. Altra novità è costituita dal fatto che di volta in volta sarà coinvolta la casa vinicola dello stesso agriturismo o altro produttore di sua fiducia non solo per proporre i propri vini ma anche per illustrarne le caratteristiche.