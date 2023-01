MACERATA - L'iniziativa nella sala polivalente dell'Ircr in piazza Mazzini

Una bella occasione per stare insieme per alcuni anziani seguiti dallo Sportello InformAnziani di Ircr Macerata. Cogliendo l’occasione della conclusione delle festività natalizie, le operatrici – guidate da Giuli Lattanzi, assistente sociale responsabile dello Sportello – hanno organizzato per loro una “Merenda Insieme” nella sala polivalente di Piazza Mazzini, un momento di condivisione e partecipazione per fare un brindisi, trascorrere qualche ora in compagnia e mangiare qualche bontà tipica del maceratese.

Il presidente Centioni, presente insieme al direttore generale Prioglio, ha elogiato l’impegno delle ragazze «sempre pronte a farsi carico di chi ha bisogno con positività e allegria, con idee piacevoli per dar modo alle persone di cui si occupano quotidianamente di trascorrere del tempo insieme a loro, come fra nonni e nipoti».

«Bello lo spirito di questa iniziativa – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro intervenendo per un saluto -. Ringrazio sempre l’Ircr per queste attività, che creano un momento di svago e di interattività fra le persone, in questo caso condito anche da chiacchierate e risate. Le persone anziane, lo ricordo sempre, sono una risorsa, soprattutto per i giovani e vederli insieme, vedere come sono seguiti, accompagnati ed accuditi è veramente bello».

Nella nota dell’Ircr si legge: «Ringraziamo l’Azienda Vitivinicola Bastianelli di San Rustico di Fermo, il Caseificio Di Pietrantonio di Belforte del Chienti e l’Azienda Agricola Lorese per le specialità che hanno voluto donare per questa “Merenda Insieme”, apprezzatissime da tutti. Per concludere il pomeriggio in bellezza, i partecipanti hanno ricevuto in dono caldi guanti, sciarpe e cappelli gentilmente omaggiati dall’Upim del centro commerciale Valdichienti, coinvolto nell’iniziativa dal dottor Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale, che ringraziamo per il suo gentile intervento».