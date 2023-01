MACERATA - Si chiama “InclusiviTV” il progetto che coinvolge la classe 2C dell'istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino per sensibilizzare i giovani sul tema

Si stanno svolgendo in questi giorni al Centro Commerciale Val di Chienti a Macerata le riprese di InclusiviTV, uno speciale programma televisivo di 5 mini-puntate che affronta il tema dell’inclusività analizzandone soluzioni e spunti positivi, per capire insieme come non escludere la diversità e, invece, imparare a valorizzare l’unicità.

La grande carica innovativa di questa iniziativa sta nell’essere un programma fatto dai ragazzi per i ragazzi e, quindi, affrontato con un linguaggio fresco e dinamico, quiz divertenti, pillole di cultura young (fumetti, serie TV, ecc..) e interviste con personaggi di rilievo.

In questo progetto, interamente finanziato dal Centro Val di Chienti, i giovani non sono spettatori passivi, ma attori coinvolti in prima persona che, come inviati, possono toccare con mano esempi pratici ed esperienze quotidiane di inclusione sociale nella propria città e, come presentatori, comunicano anche ai giovani a casa il loro punto di vista.

Ogni puntata affronterà l’argomento da un punto di vista sempre diverso: sport, teatro, animali, iniziative locali e cyberbullismo. Il programma – prodotto dall’agenzia di comunicazione Proxima Spa Società Benefit – andrà in onda su èTV Marche al canale 12, ogni martedì dal 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo.