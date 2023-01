ANCONA - Convocata la conferenza dei servizi, il governatore: «Illustreremo il progetto di continuità territoriale il prossimo lunedì a tutti i soggetti coinvolti, per definire insieme numero e orari dei voli e il contenuto degli oneri di servizio pubblico previsti dall’accordo»

«Poco fa ho firmato il decreto per convocare la Conferenza dei servizi, su delega del Ministro alle Infrastrutture che ringrazio, volta a definire i dettagli per l’avvio dei voli aerei che da Ancona porteranno a Milano, Roma e Napoli». Ad annunciarlo il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. «Illustreremo il progetto di continuità territoriale il prossimo lunedì a tutti i soggetti coinvolti, per definire insieme numero e orari dei voli dall’aeroporto di Falconara e il contenuto degli oneri di servizio pubblico previsti dall’accordo – sottolinea il presidente -. Ricordo che per attivare queste tratte, fondamentali per lo sviluppo turistico, sociale ed economico della nostra regione, anche in ottica di aeroporto di scalo e collegamento fra destinazioni, la Regione e il Governo hanno stanziato rispettivamente oltre 9 milioni di euro in tre anni».