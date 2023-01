MACERATA - Il calendario delle iniziative dopo il successo degli appuntamenti di dicembre

Grande successo agli open day e ai laboratori organizzati a dicembre, con ampia partecipazione di alunni e alunne in procinto di compiere la scelta della scuola superiore che, insieme alle loro famiglie, sono rimasti colpiti dalle proposte formative dell’Iis “Matteo Ricci”, una delle più importanti scuole del nostro territorio.

Particolarmente apprezzata è stata l’iniziativa “Studente per un giorno”, che ha permesso di partecipare a sessioni laboratoriali, nelle quali i docenti dell’Istituto hanno offerto ai futuri alunni e alunne un saggio delle materie che caratterizzano i vari corsi.

«Scegliere questo Istituto – asserisce con orgoglio la dirigente scolastica Rita Emiliozzi– è un investimento per il futuro e una garanzia per studenti e famiglie per la serietà, la professionalità dei docenti, il rispetto delle regole. Per noi è fondamentale fornire ai nostri studenti, oltre alle competenze necessarie per proseguire con successo il proprio percorso di vita, una crescita sana ed uno sviluppo globale della persona, senza mai perdere di vista l’individualità di ciascuno. Accendere fuochi e non riempire vasi».

Le suddette attività saranno riproposte nelle giornate del 14 e 21 gennaio mediante prenotazione tramite sito https://www.iismatteoricci.edu.it, cliccando sul banner grande “Scuola aperta – Laboratori” e poi sul link “Studente per un giorno”. I ragazzi avranno così modo di approcciarsi alle discipline che contraddistinguono i diversi indirizzi e nello stesso tempo osservare le metodologie applicate dagli insegnanti. E’ importante infatti fare scelte ponderate, che nascano da un’esperienza diretta, piuttosto che lasciate alla sola immaginazione.

Qui di seguito i percorsi laboratoriali a cui è possibile iscriversi:

Domenica 15 e 22 gennaio, grazie a Scuola aperta, le famiglie avranno ancora la possibilità di visitare l’edificio scolastico, conoscere l’organizzazione, le potenzialità e le opportunità offerte dai diversi indirizzi, confrontarsi ed interagire con la dirigente scolastica, insegnanti e studenti, chiarire eventuali dubbi.

E’ sempre consigliabile visitare nel sito dell’Istituto, il portale dell’orientamento, all’interno del quale vanno segnalati il Tour virtuale e la bacheca con le video testimonianze degli ex-alunni e le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa.

Tutti coloro che ne avessero bisogno, potranno usufruire di un servizio dedicato per quanto concerne le iscrizioni online fino al termine del 30 gennaio.

(Articolo promoredazionale)