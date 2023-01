Rilascio dei passaporti,

anticipo degli appuntamenti

IL CALENDARIO per potersi presentare in Questura a Macerata o in commissariato a Civitanova in ordine alfabetico

11 Gennaio 2023 - Ore 11:32 - caricamento letture

Passaporto, si anticipano i tempi per gli appuntamenti. «I cittadini che per il rilascio del passaporto hanno già fissato un appuntamento sull’agenda online per i prossimi mesi, ma che per particolari esigenze abbiano necessità di anticiparlo – fa sapere la Questura – potranno recarsi alla Questura di Macerata e al commissariato di Civitanova senza ulteriore appuntamento, rispettando le seguenti modalità di presentazione allo sportello per consegnare la documentazione indicata al link: https://www.poliziadistato.it/articolo/10301» Questura di Macerata, sabato 14 gennaio: dalle 9 alle 14 potranno presentarsi i cittadini il cui cognome è compreso tra le lettere A e E; dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra lettere F e M. Sabato 21 gennaio dalle 9 alle 14 potranno presentarsi i cittadini il cui cognome è compreso tra le lettere N e Q; dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra le lettere R e Z. Commissariato di Civitanova, sabato 14 gennaio: dalle 9 alle 14 potranno presentarsi i cittadini il cui cognome è compreso tra le lettere A e L; dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra le lettere M e Z.

