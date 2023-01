CIVITANOVA - Il gup del tribunale di Macerata ha applicato quanto previsto dalla riforma Cartabia. L'imputato verrà ricercato e se trovato si riaprirà il processo. In caso contrario sarà prosciolto tra circa 40 anni

Rapina pochi euro con la lama annessa ad un tagliaunghie, disposto il non doversi procedere per un 30enne: non sapeva del processo. La sentenza è stata emessa oggi dal gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata e applica quanto prescritto dalla riforma Cartabia.

Si tratta di un nuovo modo di procedere legato a questa riforma, quando viene data prova che l’imputato non ha avuto le notifiche del procedimento in corso a suo carico.

In precedenza il procedimento veniva sospeso per consentire di rintracciare l’imputato. Anche in questo caso il giudice dispone di rintracciarlo, entro un ampio limite di tempo. In questo caso è il 2061.



Passata quella data, non dovesse essere trovato, allora la sentenza di proscioglimento sarà definitiva. Se invece verrà rintracciato il processo si riaprirà. In pratica è una sorta di proscioglimento revocabile se l’imputato viene trovato entro un certo numero di anni, quanti lo decide il giudice in base ad una serie di calcoli.

La vicenda in questo caso riguardava un nigeriano di 30 anni, difeso dagli avvocati Sergio Del Medico e Giulia Vitali, che era accusato di aver compiuto una rapina a Civitanova il 27 settembre 2021. In pratica avrebbe minacciato un 21enne mostrandogli una lama d’acciaio di 5 centimetri annessa ad un tagliaunghie, e aveva portato via 4 o 5 euro.

(Gian. Gin.)