CIVITANOVA - Il provvedimento emesso dal questore, per il Broadway di via Dante Alighieri, nasce da operazioni svolte nel corso del 2022 da polizia e Guardia di finanza. Nel locale c'era anche stata una rissa, ed era stato trovato un uomo evaso dai domiciliari

Bar frequentato da pusher e consumatori di droga, licenza sospesa per sette giorni per un locale di Civitanova. Il provvedimento è del questore di Macerata, in seguito ad attività antidroga che sono state svolte nei mesi scorsi da polizia e Guardia di finanza.

Dovrà restare chiuso per sette giorni il bar Broadway di via Dante Alighieri. A disporre la chiusura il questore di Macerata, Vincenzo Trombadore. I riscontri delle attività di contrasto alla droga, hanno consentito l’elaborazione da parte dei poliziotti della Divisione di polizia amministrativa e sociale, al termine di una articolata attività istruttoria, del provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni. Questa mattina è stata data esecuzione al provvedimento. I motivi sono risalenti nel tempo. A iniziare dai primi mesi del 2022 quando la polizia aveva effettuato controlli mirati che avevano portato alla denuncia di un cliente abituale del locale per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sempre nel bar era stato trovato un uomo che era evaso dagli arresti domiciliari (e denunciato per evasione). Lo scorso settembre la polizia era intervenuta per una rissa in cui erano coinvolte persone già note alle forze dell’ordine e una dipendente del locale. Sempre a settembre il controllo ad un cliente del bar aveva portato gli agenti a trovare, sull’auto posteggiata davanti al locale, una mazza da baseball che l’uomo aveva senza un giustificato motivo.

Due le operazioni della guardia di finanza che hanno riguardato un cliente del bar. In settembre e ottobre, i finanzieri erano andati a fare un controllo con i cani antidroga. In un caso l’uomo era stato arrestato perché sorpreso a cedere una dose di cocaina e trovato in possesso di 9 dosi, sempre di cocaina, di 8,80 grammi di hashish, di oltre 50 grammi di sostanza da taglio e di 2.630 euro.

Nella seconda occasione l’uomo era stato sorpreso con 2 “pallini” di cocaina e sostanza da taglio per oltre 50 grammi. Era stato denunciato. Nel corso di questo intervento i finanzieri avevano trovato nel bar sei persone già note nel mondo del consumo e spaccio di droga.

I controlli di polizia e Finanza erano nati in base alle riunioni e ai temi affrontati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cura della prefettura di Macerata.

