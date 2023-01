CIVITANOVA - L'appuntamento è per domani, giovedì 12 gennaio, alla Romana

Continua la rassegna dei caffè filosofici a Civitanova. Stavolta si va addirittura nell’Alto Medioevo a parlare di Anselmo D’Aosta, un grande filosofo che ha sorpreso il mondo di allora con una particolarissima dimostrazione dell’esistenza di Dio. Ne parlerà il professor Francesco Giacchetta che, coadiuvato da Andrea Ferroni, sta portando la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni. L’appuntamento è giovedì 12 gennaio, alle 21.15 al bar della Romana di Civitanova.

«Sebbene il filosofo Nietzsche – scrivono gli organizzatori – abbia constatato la morte di Dio già da più di cento anni, discutendo di Anselmo d’Aosta avremo ancora occasione per capire insieme se sia oggi davvero possibile credere in Dio, se sia possibile dimostrarne l’esistenza, se sia necessaria o meno una religione, che cosa significhi nella vita quotidiana essere atei o agnostici e altre questioni che forse emergeranno dal dialogo. Infatti è un caffè filosofico e dunque ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti e per le domande del pubblico. Si tratta insomma di un incontro pubblico che ha lo scopo di far parlare liberamente e democraticamente tutti i presenti che lo vorranno».

L’ingresso è libero.

Info: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/NiceBar22 Instagram: nicebar22

Il calendario dei prossimi incontri di Civitanova: 9 febbraio Pascal, 2 marzo, Kant e 23 marzo Hegel. Tutti gli incontri inizieranno alle 21,15