Ztl in centro a Civitanova,

si riparte da domenica

TRAFFICO - Riattivata dal 15 gennaio la chiusura di corso Dalmazia, via Duca degli Abruzzi e via Trento, che era stata sospesa per le festività natalizie

Riparte la Ztl, da domenica 15 gennaio centro chiuso a Civitanova nel pomeriggio. E’ stata infatti riattivata la zona a traffico limitato sospesa durante il periodo festivo per consentire la circolazione delle auto e agevolare la shopping natalizio. Da domenica fino all’inizio dell’estate riparte invece la chiusura a partire dalle 15 di via Duca degli Abruzzi, via Trento e corso Dalmazia. I varchi del borgo marinaro saranno controllati dalla cooperativa sociale Minerva addetta a garantire il servizio di vigilanza alle chiusure.

