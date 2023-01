MORROVALLE - Nazzareno Garofolo si è fratturato un femore sabato, ed è stato portato in ospedale a Civitanova. L'avvocato Achille Castignani, legale della famiglia, chiede di far luce sull'accaduto. La procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche

di Gianluca Ginella

Morto in ospedale a Civitanova dopo una caduta in cui si era fratturato il femore, esposto della famiglia, il pm dispone il sequestro delle cartelle cliniche. La vittima, Nazzareno Garofolo, di Morrovalle, 75 anni, era un pensionato.

Sabato mattina l’uomo era caduto davanti a casa sua. Una brutta caduta in cui «ha riportato la frattura del femore» spiega l’avvocato Achille Castignani, legale della famiglia di Garofolo. Il 75enne era subito stato trasportato all’ospedale di Civitanova per le cure del caso.

«E’ rimasto per un giorno al pronto soccorso – continua l’avvocato Castignani -, per poi venire portato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Civitanova». Questa mattina l’uomo è morto. La famiglia ha deciso di rivolgersi all’avvocato Castignani per presentare un esposto ai carabinieri e fare luce su quello che è accaduto. «La richiesta è che venga accertata la causa della morte e se c’è un nesso di causalità tra la caduta e la morte» aggiunge il legale. La pratica è stata trasmessa dai carabinieri al magistrato di turno, il pm Enrico Riccioni, che ha disposto il sequestro della cartella clinica. Al momento il corpo è stato portato in obitorio e potrebbe venire svolto un accertamento medico legale. Garofolo lascia la moglie, Grazziella Cipolletta, e i figli Marco e Massimo.