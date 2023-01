CIVITANOVA - Nel mirino la Atlantide viaggi di corso Garibaldi. I malviventi sono entrati ma non hanno trovato nulla da rubare. Indagano i carabinieri

Tentato furto all’Atlantide viaggi di corso Garibaldi, a Civitanova, i ladri rompono una vetrata ed entrano all’interno senza però trovare nulla da rubare.

Effrazione nella notte all’interno dell’agenzia di viaggi gestita dalla cooperativa 13 maggio. Questa notte qualcuno si è introdotto nei locali allo scopo di trafugare denaro. Non si sa se l’autore fosse solo o avesse dei complici: fatto sta che questa mattina alla riapertura degli uffici i dipendenti hanno ritrovato gli uffici a soqquadro. I ladri hanno rovistato ovunque in cerca della cassaforte, ma invano. Nulla è stato portato via. La proprietà questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri per risalire agli autori. Le indagini sono in corso.

(l. b.)