L'INCIDENTE a Fabriano. Il 20enne, del Maceratese, è stato denunciato. Patente ritirata e vettura sequestrata

Si schianta con l’auto, era positivo alla cannabis: 20enne nei guai. E’ successo a Fabriano, durante il fine settimana. Il giovane, del Maceratese, è rimasto coinvolto in un incidente, con l’auto che guidava che è finita in un campo ai lati della carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile. I militari hanno disposto per il 20enne le analisi del sangue di primo e di secondo livello in ospedale. E il giovane è risultato risultato positivo ai cannabinoidi. Inevitabile il ritiro della patente ed il sequestro dell’auto. Il 20enne è stato anche denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.