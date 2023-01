MACERATA - Aveva diretto il reparto di Neurologia e Psichiatria. Lascia due figli. L'ultimo saluto nella chiesa Sante Madre di Dio

Ultimo saluto questa mattina a Macerata a Lanfranco Simonetti, nella chiesa Santa Madre di Dio in via Barilatti a Macerata. Aveva 94 anni. Storico primario del reparto di Neurologia e Psichiatria, è stato un medico molto noto e stimato, una figura di grande prestigio che richiamava pazienti anche da fuori provincia.

Rimasto vedovo della moglie Margherita, lascia i figli Fabrizio ed Antonella. Per tanti anni è stato protagonista della vita culturale e sociale di Macerata. Figura di spicco del Lions, era stato presidente del club locale e governatore del distretto 108A, comprendente Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, era stato l’artefice di gemellaggi tra diversi club. Fedele seguace del motto “lionismo come scuola di vita”, si era adoperato per numerose iniziative di solidarietà, credeva molto nell’amicizia, nella lealtà e nella possibilità di mettersi al servizio della comunità. Tra i vari service promossi anche l’impegno a favore della Lega del Filo d’oro di Osimo e la partecipazione alla costruzione dell’ospedale di Durazzo in Albania.

(m. o.)