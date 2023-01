MACERATA - Sono riusciti a scappare per via Crispi, il titolare ha allertato la polizia. E' successo nel tardo pomeriggio

Entrano in un negozio di canapa light, rubano qualche bustina di infiorescenze e scappano a piedi. E’ successo nel tardo pomeriggio a Macerata, al Cbd weed in via Crispi, vicino a piazza Mazzini.

Due ragazzini sono entrati nel locale e si sono messi a guardare tra gli espositori. Il titolare insospettito dall’età dei due, ha detto loro che avrebbero dovuto mostrare i documenti nel caso avessero voluto acquistare qualcosa. La marijuana light infatti è acquistabile solo dai maggiorenni. Così mentre uno dei due si è messo a parlare con il titolare, l’altro ha arraffato qualche bustina da un espositore e i due sono poi corsi via. Il titolare ha provato a inseguirli, ma i due sono riusciti a scappare. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia, chiamata dal titolare. Ancora da quantificare il “bottino”.

(redazione CM, foto Falcioni)