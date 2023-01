MACERATA - L'arbitro protagonista dell'incontro organizzato dalla scuola assieme al professore Unimc Stefano Villamena

Ha invitato i giovani a riflettere sul significato di passione, spinta motivazionale necessaria per ottenere i propri obiettivi, condizione fondamentale per andare verso il successo che non è frutto del solo talento, ma di tanto duro lavoro, anche sui libri, consapevoli della possibilità di cadere ma forti nella volontà di rialzarsi. Juan Luca Sacchi, l’arbitro della sezione di Macerata al centro delle polemiche per la direzione di gara del match Monza-Inter, accolto dai ragazzi e dalle ragazze del “Progetto sport” dell’Ite “Gentili” di Macerata per una mattinata ricca di spunti e riflessioni. Studenti e studentesse hanno così potuto partecipare ad un incontro di altissimo livello nell’aula magna dell’istituto, dove il dirigente scolastico Alessandra Gattari ed il professore di Diritto Mario Morbiducci hanno accolto e salutato gli ospiti della mattinata: l’arbitro di serie A e il professor Stefano Villamena.

Il docente è referente per l’orientamento del dipartimento di Giurisprudenza di Unimc ed ha parlato di “regole di correttezza e giustizia sportiva” introducendo il corso universitario di “Consulente giuridico dello Sport” attivato all’interno dell’offerta formativa del dipartimento di Giurisprudenza. La coordinatrice del Progetto sport del “Gentili” professoressa Paola Galli si esprime con grande soddisfazione nel commentare l’incontro a cui i ragazzi hanno partecipato con da un lato la prospettiva di studi universitari in un settore coerente con il percorso svolto e dall’altro la testimonianza di uno sportivo in attività e protagonista nel massimo palcoscenico calcistico nazionale.