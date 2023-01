CIVITANOVA - Il giovane è imputato di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Oggi la prima udienza al tribunale di Macerata

Minacce di morte, insulti e sputi ai genitori per i soldi della droga: a processo un 34enne. Oggi la prima udienza al Tribunale di Macerata, davanti al collegio presieduto dal giudice Andrea Belli. Il giovane, che lavora in un’azienda calzaturiera di cui è socio anche il padre, deve rispondere di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. I fatti contestati si sono svolti a Civitanova dal 2021.

Secondo l’accusa, il 34enne almeno tre volte alla settimana avrebbe minacciato e insultato i genitori, arrivando anche a minacciare la madre di prenderla a coltellate, per farsi dare piccole cifre tra i 20 e i 30 euro necessarie per comprare dosi di droga. In qualche occasione avrebbe anche sputato ai genitori e di fronte al diniego, si sarebbe sfogato contro mobili e oggetti della casa, danneggiandoli. Il tutto fino alla querela presentata dalla madre, che ha portato anche per il giovane un divieto di avvicinamento nei confronti di genitori. La difesa del 34enne, rappresentata dall’avvocato Sandro Moroni, nega gli addebiti e specifica che non c’è mai stato nessun intento estorsivo nei confronti dei genitori. La prossima udienza il 18 settembre.

(redazione CM)

*A tutela delle vittime il nome dell’imputato viene omesso