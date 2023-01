MACERATA - Il primo dei tre incontri organizzati dalla Scuola Popolare di Filosofia è in programma l'11 gennaio alle 21 nella galleria Antichi Forni

La Scuola Popolare di Filosofia inaugura il 2023 offrendo agli appassionati una serie di tre appuntamenti col professor Paolo Giordani: una ricerca articolata ed inedita su “La Complessità del reale”.

Abbandonando lo stile classico di una lezione formale, guiderà i partecipanti lungo un percorso diverso e inusuale: un viaggio tra autori e testi della storia della filosofia di diverse epoche, dall’antichità e Medioevo, al Rinascimento e età moderna, per finire all’età contemporanea.

Il primo incontro è per l’11 gennaio, alle 21, alla Galleria Antichi Forni. A seguire, gli appuntamenti successivi sono per il 23 e 30 gennaio.