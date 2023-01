IL RICORDO - La consigliera Stefania Monteverde per anni ha lavorato con la prof scomparsa ieri a 77 anni ed era assessore durante la visita in città della diva di Hollywood. «Una cara collega, ci mancherai. Ricordo nel 2015 quando mi chiamò entusiasta perché era riuscita a invitare l’attrice, discendente dei Pantaleoni»

Un pizzico di Hollywood a Macerata, nel 2015 Gabriella Saretto, scomparsa ieri a 77 anni, appassionata e puntuale ricercatrice sulla famiglia Pantaleoni, riuscì a far venire in città una loro discendente diventata famosa negli Usa: l’attrice americana Tea Leoni. Un aneddoto che ricorda la consigliera comunale Stefania Monteverde, che è stata sua collega per diversi anni all’Agraria (Saretto era insegnante di Lettere). «Nel 2015, io in quel momento ero assessore, mi chiama piena di entusiasmo: “Stefania, solo tu mi puoi aiutare”. Era riuscita a invitare l’attrice Tea Leoni, discendente della famiglia Pantaleoni a cui aveva dedicato studi e ricerche – racconta Monteverde -. Organizzammo la visita in municipio e nei nostri beni culturali nei minimi dettagli. Lei era attenta a tutto».

Tea Leoni, accompagnata da alcuni famigliari fece anche visita a Villa Pantaleoni e al mausoleo che si trova nella tenuta e che da anni versa in stato di forte decadenza.

Proprio nella Villa Pantaleoni abitava Gabriella Saretto che a quella storica dimora e alla famiglia Pantaleoni, dedicò un libro “Villa Isabella”.

Monteverde fa poi un ritratto della prof scomparsa ieri: «Non dimenticherò le lunghe chiacchierate sulle scelte artistiche del Macerata opera festival, “troppo moderne per i miei gusti”, diceva, critica acuta e inflessibile, mentre io la sollecitavo a gustare con curiosità le nuove interpretazioni. Tanti altri ricordi, come le chiacchierate a Porto Recanati di fronte al suo amato mare, sulla scuola, i figli, la città. Eravamo tanto diverse, eppure non ha mai posto limiti al confronto intellettuale aperto, critico e in amicizia, sempre con il sorriso».

Ricorda che si erano incontrate «Solo poche settimane fa all’archivio del liceo Scientifico, insieme agli “Amici del Liceo” per la pubblicazione in occasione del prossimo centenario del liceo. Mi aveva detto “Ricordami di farti avere una pubblicazione del preside Tasso che ho solo io”. Tra racconti, risate, ricordi ci siamo riviste alla mostra alla Galleria antichi forni dedicata agli anni ‘60 e ‘70, alle pareti tantissime foto del suo archivio fotografico che aveva messo a disposizione. Una cara collega, per tanti anni all’Agraria insieme, lei severa e autorevole docente, anni in cui con il preside Aldo Rinaldi abbiamo fatto del tempo di lavoro una comunità che sa stare insieme».

Monteverde conclude il suo ricordo dicendo «Ci mancherai, Gaby». Il funerale oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa Santa Maria delle Vergini, a Macerata. Saretto, che era vedova da diversi anni, lascia tre nipoti, e i figli Leonardo e Roberto.