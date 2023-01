L'ESPOSIZIONE permanente della preziosa collezione internazionale da 4mila pezzi, dopo una storia ultraventennale di trattative dichiarate dal Comune di Macerata, è stata invece allestita nei seminterrati del teatro settecentesco del piccolo comune. La sindaca Vanda Broglia: «Grande soddisfazione, abbiamo lavorato per mesi tutte le sere»

di Luca Patrassi

La collezione di presepi della famiglia Cassese è finita a Sant’Angelo in Pontano per effetto del contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto tra le proprietarie eredi delle migliaia di pezzi messi insieme da Domenico Cassese e il sindaco del citato comune dell’entroterra maceratese Vanda Broglia. Una storia ultraventennale di trattative, almeno dichiarate dal Comune di Macerata, che si è chiusa dunque a vantaggio di Sant’Angelo in Pontano con un atto – la giunta comunale ha deliberato in merito nell’agosto scorso – che lega le parti citate per i prossimi dieci anni.

Il motivo del gesto è indicato nella premessa della delibera della giunta: «Le signore Maria Grazia, Maria Luisa, Maria Emanuela e Maria Linda Cassese, Simonetta Sagretti e Maria Giovanna Sagretti, tutte eredi della Collezione Cassese, composta da presepi artigianali provenienti da tutto il mondo, realizzata nel corso di un’intera vita dal loro defunto ascendente Domenico Cassese, hanno formulato una proposta nei confronti del Comune di Sant’Angelo in Pontano, nella persona del sindaco avvocatessa Vanda Broglia, a ciò indotte sia dalla particolare amicizia che lega da tanti anni la signora Simonetta Sagretti al sindaco Vanda Broglia, della quale è a lei ben noto l’apprezzamento verso il tipo di collezioni come quella in di cui sopra, nonché la sensibilità per gli eventi artistici e culturali in generale, che dall’essere a conoscenza del fatto che il Comune di Sant’Angelo in Pontano, nel corso degli anni, si è particolarmente distinto per la sua tradizione presepistica tanto da dare vita a più mostre di presepi che hanno avuto rilevanza a livello regionale e nazionale; Maria Grazia, Maria Luisa, Maria Emanuela e Maria Linda Cassese, Simonetta Sagretti e Maria-Giovanna Sagretti hanno espresso la loro volontà di concedere, in via esclusiva, al Comune di Sant’Angelo in Pontano, l’intera collezione presepistica Cassese, unica nel suo genere, per la durata di dieci anni, affinché possa essere esposta al pubblico, anche in forma permanente, secondo le regole e le modalità che il Comune stesso vorrà scegliere, rinunciando per tutta la durata stabilita a richiedere indietro, in tutto od in parte, la collezione medesima».

Unico onere a carico del beneficiario: il Comune di Sant’Angelo in Pontano si impegna ad assicurare i beni avuti in uso con adeguata polizza contro eventuali furti e danneggiamenti. Quattromila i pezzi facenti parte della collezione Cassese, ognuno con una storia: presepi provenienti da tutto il mondo, realizzati con materiali vari nel corso dei secoli e uno dei pezzi di maggior valore è un presepe napoletano del Seicento. Pezzi raccolti in tanti anni da Domenico Cassese. Grande la soddisfazione della sindaca Vanda Broglia: «Sant’Angelo in Pontano, prima che arrivassi io a fare il sindaco, era già noto come il paese dei cento presepi: conoscendo una delle nipoti di Domenico Cassese ne abbiamo parlato e c’è stata questa intesa. Abbiamo lavorato per mesi tutte le sere, gratuitamente, con puro spirito volontaristico, per organizzare l’esposizione nei seminterrati del nostro splendido teatro settecentesco e siamo arrivati all’apertura, la collezione Cassese è internazionale, ha anche pezzi della tradizione napoletana. L’esposizione è permanente e non solo legata al periodo natalizio: chi verrà a Sant’Angelo in Pontano avrà modo di ammirare sia il teatro che la collezione di presepi».

Un lavoro di squadra, quello messo in atto a Sant’Angelo in Pontano, cui ha partecipato anche il consigliere comunale Gianni Berarducci. L’apertura è tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30, nei giorni feriali è necessaria la prenotazione chiamando 3335740155