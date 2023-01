MOGLIANO - Cerimonia in Comune e doni per i piccoli venuti al mondo nel 2022

Una cerimonia per dare il benvenuto ai nuovi nati, a bambine e bambini venuti al mondo l’anno prima. a Mogliano da tre anni è una piccola tradizione che vede impegnati l’amministrazione comunale di Mogliano in collaborazione con l’associazione Pro Mogliano che organizzano una cerimonia.

Che quest’anno si è svolta ieri mattina in Comune. L’amministrazione ha donato un buono spesa di 15 euro, un libricino consigliato da Nati per Leggere, prodotti per neonati e una piantina di Corbezzolo da giardino. La Pro loco ha donato un bavaglino con l’ormai conosciutissimo cuore “Amo Mogliano”. «Il benvenuto ai bambini vuol essere il riconoscimento condiviso della ricchezza che ogni nuovo nato porta alla comunità e pertanto l’amministrazione comunale sarà a fianco dei neo genitori per aiutarli a superare ogni difficoltà» dice l’ente in una nota.