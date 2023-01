Un concerto per l’Ail

GUALDO - L'orchestra fiati "Insieme per gli altri" si è esibita per raccogliere fondi a favore dell'associazione

Un concerto di beneficienza a favore dell’Ail, così Gualdo ha festeggiato ieri l’epifania.

Il concerto si è svolto grazie al contributo volontario dell’orchestra di fiati” Insieme per gli altri” diretta dal maestro Simone Tisba, che si adopera per supportare tutte le associazioni di volontariato del territorio marchigiano.

Orchestra composta da ” persone” con grandi doti umane, che mettono a disposizione il loro tempo per supportare quanti vivono situazioni difficili. L’evento è stato promosso dal Comune di Gualdo, in collaborazione con l’Unione montana dei monti azzurri, rappresentata dal presidente Giampiero Feliciotti

La serata che si è svolta a Gualdo ha visto la partecipazione del dottor Riccardo Centurioni, vice presidente dell’associazione, nata nel 1987 per sostenere quanti vivono situazioni familiari dolorose, supportando pazienti e famiglie. Il dottor Centurioni ha illustrato la mission dell’ associazione presieduta dal Pietro Leoni e tutti i progetti che hanno realizzato grazie alle offerte raccolte.