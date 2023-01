MACERATA - Ieri nella frazione l'evento per festeggiare l'Epifania organizzato dalla Pro loco: «Rivedere la piazzetta piena di famiglie con tanti bambini ci ha riempito il cuore»

«Siamo veramente soddisfatti. È venuta una bella manifestazione anche perché baciata dal bel tempo. Un sole favoloso e una temperatura quasi primaverile ha fatto sì che tante famiglie partecipassero molto volentieri ad una festa tutta riservata ai piccoli».

Così la Pro loco di Piediripa commenta l’evento organizzato ieri per l’Epifania nella frazione di Macerata. Si è iniziato con la messa, poi l’arrivo dei Re Magi nella chiesa. Successivamente grande festa in piazza con la musica della banda e Majorettes della città di Petriolo. Sono arrivate quattro simpatiche vecchine in auto d’epoca scoperta con la collaborazione del socio Giovanni Bistosini con l’instancabile amico Antino. Le befane hanno distribuito oltre 200 pacchi dono con l’immancabile calza piena di dolci ad altrettanti bambini di Piediripa. Presenti il sindaco Sandro Parcaroli, il consigliere Andrea Blarasin e il comandante della polizia locale Andrea Doria.

«Rivedere la piazzetta qui a Piediripa, piena di famiglie con tanti bambini – commenta la Pro loco – ci ha riempito il cuore anche e soprattutto per la ritrovata gioia di essere di nuovo a festeggiare in piazza insieme dopo 3 anni difficili veramente da dimenticare».