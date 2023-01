CONSEGNA - Il sindaco Rolando Pecora e la giunta hanno accolto i nuovi maggiorenni nel teatro Nicola Degli Angeli

In occasione dei 75 anni dell’emanazione della Costituzione italiana, e seguendo una tradizione consolidata, il sindaco di Montelupone Rolando Pecora e la Giunta comunale hanno accolto i nuovi 18enni nel teatro Nicola Degli Angeli, consegnando loro una copia della Costituzione.

«Una bella serata trascorsa riflettendo sul senso di responsabilità che ogni cittadino deve avere nei confronti della collettività e del bene comune, per guardare al futuro con maggiore serenità – si legge nella nota dell’amministrazione -. In questo i ragazzi, che sono il nostro futuro, hanno un ruolo da protagonisti, sia come destinatari delle decisioni che un buon amministratore deve prendere, ma anche come attori ed artefici del futuro. Partendo dalla testimonianza video di alcuni loro coetanei, i ragazzi hanno riflettuto sui principi fondamentali della nostra Costituzione, scoprendone la bellezza, la modernità e lo sguardo sul futuro che tali principi garantiscono ad ogni cittadino».