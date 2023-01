ANCONA - Il giovane si faceva inviare il denaro su una carta prepagata. I poliziotti della Squadra Mobile, a seguito di una serie di indagini, sono risaliti alla reale identità del 27enne

Aveva pubblicato su un sito internet gli annunci di vendita di orologi e cronografi d’epoca, di prestigiose marche.

Il giovane però, con questo metodo non faceva altro che tentare di far cadere nella trappola architettata, alcuni acquirenti che, effettuato il pagamento, non ricevevano nulla.

Nel corso delle trattative, il venditore inviava all’acquirente la fotografia di un documento di una terza persona, estranea però alla vicenda, spiegando poi passo passo alla vittima tutte le istruzioni affinché il pagamento per l’acquisto andasse a buon fine.

Il tutto avveniva tramite la ricarica di una Postepay intestata al finto venditore indicato nel documento dopodiché, una volta effettuato, il giovane truffatore scompariva.

A scovarlo sono stati però gli agenti della Squadra Mobile dorica che, tramite una serie di fitte indagini, sono risaliti all’autore: un 27enne di origini pugliesi.

I poliziotti che hanno portato avanti l’attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Ancona, sono riusciti a ricostruire dettagliatamente la dinamica dei fatti e il periodo in cui sono stati commessi i reati. Il giovane truffatore è stato quindi denunciato.