Macerata, piazza piena per Miss Befana:

LE IMMAGINI DELLA FESTA - Tra la nebbia che rendeva magico il centro storico Romina Ercoli, 54 anni, ha vinto il titolo. Dalla torre, vestendo i panni della vecchina, il vigile del fuoco Michele Cicarilli si è calato sino a terra. Migliaia le persone che hanno partecipato all'evento, organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza. C'era anche il governatore Francesco Acquaroli

Miss befana 2023 è Sbirulina, befana birichina direttamente dal Paese dei Dispetti. Con la sua simpatia, gli occhiali rosa e l’outfit moderno e alla moda ha conquistato la giuria dei bambini. Lei nella vita di tutti i giorni è Romina Ercoli, 54 anni, lavora come commessa al supermercato Sì con te di Villa Potenza. Si è sposata il 21 dicembre ed è appena tornata dal viaggio di nozze. «È la terza volta che partecipo – ha detto – e finalmente sono arrivata prima anche perché la mia passione è viaggiare». E la vincitrice della quindicesima edizione organizzata come sempre dalla Pro loco di Villa Potenza ha vinto un weekend per due persone della Si va viaggi. La sua elezione è arrivata al termine di un pomeriggio di spettacolo e prima della spettacolare discesa dalla torre dei tempi della befana acrobata dei vigili del fuoco interpretata da Michele Cicarilli.

Attesissima è rimasta a lungo in piazza dopo la discesa a distribuire caramelle alle migliaia di presenti. A sorpresa per un saluto è salito sul palco anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Al suo fianco il sindaco Sandro Parcaroli: «È bellissimo vedere questa piazza così gremita e piena di bambini e bambine che negli ultimi anni sono quelli che più hanno sofferto». Con loro anche gli assessori Riccardo Sacchi e Paolo Renna. Sul palco anche il presidente della Pro loco di Villa Potenza, Giuseppe Luzi: «Questa è la festa dello stare insieme. Noi teniamo tantissimo a questa tradizione e ci impegniamo al massimo per valorizzarla».

Lo spettacolo della vecchina più famosa del mondo che scende con la sua scopa dalla torre di piazza della Libertà, dopo due anni di assenza, causa restrizioni, ha affascinato ancora di più le migliaia di presenti avvolti dalle luminarie che durante le festività hanno dato a piazza della Libertà un aspetto inedito ed elegante. Come sempre la discesa è stata curata dai vigili del fuoco di Macerata. Il vigile “befana” con le sue acrobazie e con il lancio delle caramelle lungo il percorso fino a terra ha emozionato i presenti che lo hanno accolto con grande calore.

L’arrivo della befana sul suolo della piazza, vicino alla pista di pattinaggio, luogo di aggregazione durante le festività, è stato l’apice di un pomeriggio dedicato ai più piccoli che non manca comunque di coinvolgere i più grandi nel segno di una tradizione coltivata negli anni dalla pro loco di Villa Potenza. Lo spettacolo è iniziato con l’arrivo della befana a cavallo di Passione equestre che ha accompagnato bambini e bambine per un giro in pony. Poi il tradizionale concorso, giunto alla quindicesima edizione che ha eletto Miss Befana, scelta dalla giuria formata di bambini e bambine. Si è esibito anche Riccardo Compagnoni, talento dell’organetto a 11 anni

Lo spettacolo, condotto da Alessandra Pierini e Claudio Ricci, ha visto la partecipazione sul palco delle ballerine in erba della Oltakademy, scuola di ballo diretta da Olta Shehu. Ospite speciale è stata Nicole Marzaroli, giovanissima e talentuosa cantante che nel 2017 è arrivata seconda allo Zecchino d’oro.

(redazione CM, foto di Fabio Falcioni)